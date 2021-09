Percepivano reddito di cittadinanza senza diritto, 8 denunciati

Vicino Roma, carabinieri scoprono danno erariale da 125mila euro

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Per questo i carabinieri hanno denunciato 8 persone vicino Roma e scoperto un danno erariale da 125mila euro. Nel corso di una verifica di quanti percepivano il reddito di cittadinanza nonostante fossero colpiti da misure cautelari in atto, i carabinieri della stazione di Colonna hanno denunciato in stato di liberta’ 8 persone.

Si tratta di persone che, a seguito di accertamenti eseguiti agli uffici dell’Inps, avrebbero ottenuto indebitamente il beneficio, accumulando complessivamente un profitto e quindi causando un danno erariale di 125mila euro.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di accertare che alla base della indebita percezione sussistevano false dichiarazioni fornite nella richiesta di fruizione del reddito di cittadinanza, omettendo informazioni dovute, come quelle di essere sottoposti a misure cautelari, per cui non ne avrebbero avuto diritto. A carico delle 8 persone sara’ immediatamente sospeso il reddito di cittadinanza. Seguira’, poi, una richiesta di risarcimento del danno causato alle casse dello Stato.