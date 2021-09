Perdita d’acqua in via Gregorio VII, area chiusa per messa in sicurezza

Da ieri sera alle 21. Il traffico del Lungotevere viene diretto in via Aurelia e/o via della Stazione di San Pietro

Da ieri sera, intorno alle 21 circa, le pattuglie del I Gruppo Prati e del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Gregorio VII, all’altezza del civico 14 , per una copiosa fuoriuscita di acqua dalla carreggiata, con compromissione del manto stradale. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed effettuare le chiusure necessarie, volte a garantire l’intervento da parte di personale dell’Acea.

Chiuso il tratto di Via Gregorio VII, da via Silverio a via Dell’Argilla e dal civico 90 a Piazza Pio XI. Chiusa tutta la corsia preferenziale di via Gregorio VII. Chiusa la Galleria Pasa e la rampa laterale, da Piazza della Rovere, in direzione Via Gregorio VII. Chiuso il sottopasso di Largo Giovanni XXIII, in direzione di Via Gregorio VII. Il traffico veicolare del Lungotevere viene diretto in via Aurelia e/o via della Stazione di San Pietro.