Traffico in tilt questa mattina in centro a Roma a causa di una grossa perdita di acqua in strada. E’ accaduto su via Trionfale, all’altezza del civico 165.

Sul posto pattuglie del I Gruppo Prati della polizia locale.

Gli agenti hanno chiuso via Trionfale, nel tratto tra viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e circonvallazione Trionfale.

Ancora non sono chiare le cause della perdita.