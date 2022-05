Peste suina: Costa, 16/5 firma ordinanza per zona rossa a Roma

'E verrà redatto piano per abbattimento selettivo cinghiali'

In arrivo l’ordinanza per ammettere un freno all’emergenza peste suina nella Capitale. “Credo che nella giornata di domani verra’ firmata l’ordinanza dal commissario per quanto riguarda la zona di Roma, quindi verra’ definita la zona rossa e verranno definite tutte le attivita’ possibili all’interno di questa zona”. Cosi’ a Tgcom24 il sottosegretario alla salute Andrea Costa.

“Dopo di che, contestualmente – ha spiegato – verra’ redatto un piano per l’eradicazione del virus che prevedera’, ovviamente, l’abbattimento selettivo per la presenza dei cinghiali sul nostro territorio”.

“Dobbiamo essere consapevoli – ha quindi chiarito il sottosegretario – che siamo di fronte a due emergenze. La prima e’ quella legata alla peste suina e per questo stiamo mettendo in atto tutta una serie di strategie”, L’altra emergenza, “piu’ ampia, e’ la presenza dei cinghiali sul nostro territorio che va oltre a quella che dovrebbe essere la densita’ prevista, provocando danni all’agricoltura e pericoli e sotto questo aspetto – ha concluso – credo che bisogna mettere in atto un piano che preveda la sensibile riduzione della presenza di questi animali sul nostro territorio”.