Peste suina, emergenza si allarga a Roma: casi positivi salgono a sei

Costa, in arrivo ordinanza con confini e regole

L’emergenza peste suina si allarga nel Lazio e in particolare a Roma. L’allarme arriva dalla stessa Regione Lazio.

“Dall’Istituto Zooprofilattico confermano che i casi positivi sono sei tutti riferiti alla stessa area”, dichiara l’Assessore alla sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

A breve dovrebbero arrivare delle novità.

“In queste ore verra’ emanata un’ordinanza che stabilira’ confini e regole: dobbiamo mettere in atto iniziative per contenere la Peste suina ed evitare che venga messo a rischio un comparto importante per il nostro Paese come quello suinicolo, che fattura circa 7 miliardi”, ha detto’ il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. In ogni caso, ha rilevato, il problema e’ “l’eccessiva presenza di cinghiali sul nostro territorio. Dobbiamo mettere in atto un piano che ne preveda la sensibile riduzione. Dobbiamo tornare ad un equilibrio”.

“Accolgo con favore le dichiarazioni del sottosegretario Costa, avevamo chiesto tempestivita’ nell’ordinanza e misure idonee a ridurre la pressione dei cinghiali”, ha fatto sapere D’Amato.