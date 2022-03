Forse un atto dimostrativo

Nel corso della notte, ignoti hanno lanciato un grosso petardo all’interno del giardino dell’ambasciata bielorussa. Sono in corso accertamenti in merito. Gli investigatori non escludono possa trattarsi di un atto dimostrativo nei confronti dell’Ambasciata. Per questo motivo sarà attivato un potenziamento della vigilanza.