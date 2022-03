Pomezia: capannone distrutto dalle fiamme, si temono rischi ambientali

La struttura - che copre una superficie di circa 2mila metri quadri ed era usata come magazzino di materiale di vario genere - è andata completamente distrutta

L’incendio di un capannone a Pomezia, oltre al timore per il propagarsi delle fiamme ad altre strutture, preoccupa anche per gli effetti sull’ambiente.

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte in via Valle Capita al civico 16 dove sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco. La struttura – che copre una superficie di circa 2mila metri quadri ed era usata come magazzino di materiale di vario genere – è andata completamente distrutta. Le fasi di messa in sicurezza sono ancora in corso e si sta valutando se ci sono pericoli di ricaduta ambientale dovuti agli effetti della combustione.