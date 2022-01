Prefettura Roma verso divieto raduno ‘no vax’ ai Pratoni del Vivaro

Evento dovrebbe tenersi dal 10 al 13/2

La Prefettura di Roma e’ intenzionata a vietare l’iniziativa organizzata dal movimento no vax in programma dal 10 al 13 febbraio nell’altopiano dei Patroni del Vivaro, nei comuni di Rocca di Papa e Velletri, nella zona dei Castelli Romani.

Si tratta di una sorta di Raduno nato, come spesso accade per le sigle che gravitano nella galassia antivaccino con un tam tam sui social netwok e su alcuni canali telegram. L’iniziativa, in base a quanto si apprende, e’ gia’ stata oggetto di un comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a cui hanno preso parte rappresentanti delle forze dell’ordine. L’intenzione e’ quella di vietare sia questa iniziativa sia eventuali eventi simili, se dovessero essere indetti in futuro.