Gli agenti chiamati dai passanti lo hanno fermato e denunciato.

Ha danneggiato 5 auto parcheggiate in via Valerio Publicola a Roma prima che gli agenti delle volanti e del commissariato Tuscolano lo fermassero e lo denunciassero per danneggiamenti aggravati.

Si tratta di un uomo di 81 anni che, nella notte tra giovedì e venerdì, camminava tra le auto in sosta, colpendole sul parabrezza con buste contenenti oggetti. Gli agenti chiamati dai passanti lo hanno fermato e denunciato.