Pulizia straordinaria: municipio XV, oggi intervento a Ponte Milvio – FOTOGALLERY

Il minisindaco Daniele Torquati aggiorna su Facebook l'avanzamento degli interventi. Mancano ancora le zone Fleming, Vigna Clara, Cassia, Tomba di Nerone, Grottarossa, La Giustiniana, La Storta e Saxa Rubra

Continua il piano di pulizia straordinaria di Roma lanciato dalla giunta Gualtieri. Il minisindaco del municipio XV, Daniele Torquati del Pd, aggiorna quotidianamente sulla sua pagina Facebook l’avanzamento del piano nel suo municipio.

Stamattina è stata la vota del quadrante di Ponte Milvio, nel quale gli interventi – spiega Torquati – sono monitorati e coordinati dall’assessore alle Politiche Ambientali Marcello Ribera. Nei giorni scorsi invece si è intervenuti nel quadrante di Valle Muricana, Prima Porta, Labaro, Cesano e Osteria Nuova.

“Il Municipio è stato diviso in 8 quadranti – spiega Torquati – mancano ancora le zone di Fleming, Vigna Clara, Cassia, Tomba di Nerone, Grottarossa, La Giustiniana, La Storta e Saxa Rubra. Uno sforzo condiviso tra tutti gli enti coinvolti, che ci permetterà di vivere in quartieri più puliti e decorosi e per cui dovremmo lavorare non per la straordinarietà, ma per una normale quotidianità”, ha concluso.