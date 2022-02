Quirinale: strade chiuse e bus deviati in centro a Roma per giuramento di Mattarella

Previsto domani alle 15

In occasione della cerimonia per il giuramento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prevista domani dalle 15:00, per motivi di sicurezza al centro di Roma sono previste limitazioni alla circolazione.

Dalle 14:00 saranno deviati in alcune strade chiuse al traffico i bus saranno deviati: largo Chigi, via del Corso (tra largo Chigi e piazza Venezia), piazza Venezia, via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, piazza San Marco, via del Teatro Marcello, piazza Madonna di Loreto, via dei Fori Imperiali (tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia), piazza Ss. Apostoli, via Cesare Battisti, via IV Novembre, largo Magnanapoli, via XXIV Maggio, via del Quirinale. Lo comunica Roma servizi per la mobilità