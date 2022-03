Ragazza di Alatri denuncia stupro di gruppo, tre indagati in provincia di Frosinone

Un incontro con un vecchio compagno di scuola si sarebbe trasformato in un incubo per la ventenne. Il fatto risale al 26 febbraio scorso

Un incontro con un vecchio compagno di scuola si sarebbe trasformato in un incubo per una ragazza ventenne di Alatri. La giovane sarebbe stata vittima di uno stupro di gruppo avvenuto in un appartamento a Ceccano, in provincia di Frosinone. La ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri.

Il fatto risale al 26 febbraio scorso e dopo il racconto delle giovane la procura di Frosinone ha avviato una indagine che al momento vede indagati tre ragazzi, accusati di violenza sessuale di gruppo, ma gli accertamenti sono ancora in una fase iniziale. In base a quanto riferito dalla giovane la vicenda era iniziata con semplice invito da parte del suo amico, nulla faceva presagire il dramma. La ventenne si è recata a Ceccano con il suo amico e lì ha trovato altre persone. Ad un certo punto della serata la giovane assieme al ragazzo che conosceva e ad altri due ventenni hanno deciso di allontanarsi.

La presunta vittima immaginava in direzione della casa del suo compagno di classe ma il gruppo si è diretto in un appartamento della madre di uno dei due amici dello studente, un locale senza mobili e suppellettili perché messo in vendita. Lì, in base a quanto riferito dalla ragazza, sarebbe avvenuto lo stupro di gruppo. I pm hanno posto sotto sequestro l’abitazione e affidato ai Ris una serie di verifiche e rilievi. Nel corso dei sopralluoghi e dell’attività istruttoria gli specialisti dell’Arma hanno individuato materiale biologico che la prossima settimana sarà oggetto di una consulenza disposta dalla Procura. L’accertamento riguarderà anche i tre indagati, difesi dagli avvocati Giampiero Vellucci, Armando Paglici e Francesco Pizzuti. Obiettivo di chi indaga è stabilire se le tracce biologiche trovate nella casa appartengano o meno ai tre giovani finiti nel registro degli indagati.