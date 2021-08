La Raggi raggiante sui social

Esulta la sindaca Virginia Raggi dopo lo sblocco del cantiere della metro C, a piazza Venezia. Questo il suo post su Twitter: “Bene lo sblocco della metro C a piazza Venezia. Il nostro progetto presentato a gennaio è stato finalmente approvato grazie al Commissario richiesto da noi. Una bella notizia per Roma”.

Può essere questo un punto a favore per la sindaca in vista delle prossime elezioni?