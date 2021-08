Raggi, oggi la delibera della Giunta su stabilizzazione autisti Atac

Oggi la proposta arriva in Giunta

Foto Mauro Scrobogna /LaPresse 09-09-2020 Roma , Italia Cronaca Presentazione +BusXRoma e novità sul trasporto pubblico locale per la periferia est della città Nella foto: Virginia Raggi Sindaco di Roma e l’Amministratore unico di Atac Giovanni Mottura Photo Mauro Scrobogna /LaPresse September 09, 2020 Rome, Italy News Presentation + BusXRoma and news on local public transport for the eastern outskirts of the city In the photo: VirginaRaggi Mayor of Rome and the CEO of Atac Giovanni Mottura