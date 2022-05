Rapina in strada con colpo di pistola a Roma, ferito 49enne

A pochi passi da Tor Tre Teste

Giallo ieri alle 21.15 nel parco di via Pietro Belon, a pochi passi da Tor Tre Teste, periferia di Roma. Un uomo romano di 49 anni e’ stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra.

Il 49enne si e’ poi recato al Policlinico Casilino dove sono giunti i carabinieri della stazione Alessandrina. Secondo quanto riferito dal ferito, uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto mentre passeggiava con il cane e, mentre la vittima tentava di salire in auto, lo avrebbe affiancato per rapinarlo.

Li’ sarebbe partito il colpo di pistola. Sul posto per i rilievi anche i militari della VII sezione del Nucleo Investigativo. Il 49enne non e’ in gravi condizioni. Indagini in corso per accertare la dinamica dei fatti.