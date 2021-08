Rave, D’Amato: Asl segnala situazione fuori controllo

"Nessuna trattativa è possibile, va ripristinato corretto ordine". Sindaco Valentano, competenza è di Viminale

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Situazione fuori controllo, nessuna trattativa e’ possibile. Va ripristinato il corretto ordine pubblico, identificate le persone e individuate le responsabilita’ di un simile assembramento”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato in merito al rave in corso a Mezzano nel viterbese.

“I servizi della Asl segnalano una situazione grave” aggiunge.

Intanto sulla questione delle responsabilità interviene il sindaco di valentano.

“Saranno le autorita’ preposte al controllo a chiarire cosa e’ sfuggito nell’attivita’ di prevenzione. In questo momento stanno lavorando alla risoluzione del problema”. A dichiararlo ai giornalisti presenti e’ Stefano Bigiotti,che e’ giunto sul posto.

“Se ci sentiamo danneggiati? Profondamente – ha detto Bigiotti – almeno per tre motivi: ordine e sicurezza pubblica, con migliaia di persone provenienti da tutta Europa che stanno stanziando sul nostro territorio; salute collettiva, perche’ siamo in un contesto pandemico; l’ultimo motivo e’ legato alla tutela del territorio”. A proposito del fatto che cittadini, soprattutto sui social, chiedano lo sgombero, il sindaco dice “il Comune di Valentano e’ un mero spettatore, la competenza della gestione dell’intera operazione e’ del Viminale”. Dopo aver nuovamente smentito che ci sia una seconda vittima, Bigiotti dice “quanto abbiamo visto non e’ assolutamente tollerabile”