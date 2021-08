Da chiarire la dinamica dell'accaduto

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo e’ stato recuperato oggi pomeriggio dai sub dei vigili del fuoco nel lago di Castel Gandolfo, in prossimita’ del circolo kayak.

Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso e per risalire all’identita’ dell’uomo.

Da chiarire la dinamica dell’accaduto.