Regione Lazio, su cinghiali responsabilità è del Comune di Roma

“In attesa di ricevere il contenuto dell’esposto presentato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi sulla emergenza dei cinghiali nella Capitale si ricorda ancora una volta che la responsabilita’ degli animali che si trovano fuori dai parchi e’ in capo ai comuni”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

“Spetta dunque agli amministratori locali intervenire per contenere la presenza degli animali sulle strade e sul territorio cittadino al fine di salvaguardare la sicurezza della comunita’ – continua la Regione Lazio -. Si chiarisce inoltre che come stabilito nel Collegato approvato dal Consiglio Regionale nei primi giorni di agosto i piani di abbattimento sono attuati dalle guardie dipendenti delle provincie e della citta’ metropolitana di Roma Capitale. E che gli animali catturati e/o abbattuti nel corso delle operazioni di controllo restano a disposizione e a carico di chi ha effettuato l’intervento. Infine, negli ultimi anni, la continua presenza di rifiuti nell’area urbana di Roma e’ certamente un fattore che ha favorito la presenza della specie, offrendo agli individui le risorse trofiche necessarie per riprodursi con maggiore efficacia”.