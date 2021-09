Regolamentare l’uso dei monopattini, ancora una caduta a Firenze

Una donna si è ferita alla testa, urgono normative

Il ministero per le Infrastrutture ha convocato per martedì una riunione con le società di sharing che gestiscono l’affitto in strada dei monopattini. La riunione riguarderà misure per la sicurezza e il decoro urbano legato alla micromobilità. Una 27enne è rimasta ferita la notte scorsa a Firenze dopo essere caduta dal monopattino. La donna, che ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, ha riportato una ferita alla testa per la quale è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.