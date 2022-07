Rieti: escursione da incubo per 2 minorenni, si perdono nel bosco sotto il temporale

Salvati dai vigili del fuoco dopo la mezzanotte

Escursione da incubo per due minorenni reatini che ieri sono stati salvato dopo la mezzanotte dai vigili del fuoco. Erano usciti per fare un giro in bicicletta lungo il torrente Farfa, in località Collericcio, a Montenero Sabino e hanno finito con i perdersi, sotto una pioggia torrenziale.

L’escursione era iniziata nel pomeriggio quando uno dei due ragazzi si è ferito a una gamba. A quel punto, i due si sono dovuti fermare, il sopraggiungere del buio e del maltempo ha fatto perdere loro l’orientamento Fortunematmente son riusciti a chiamare i soccorsi che, grazie all’utilizzo di strumenti di geolocalizzazione, sono riusciti a ritrovarli. I due giovani sono stati affidati alle cure del 118.