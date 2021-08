Un morto. Code verso Roma

Una persona e’ morta in seguito ad un incidente stradale tra un’auto ed una moto sulla via Salaria, in direzione Roma, avvenuto all’altezza del km 57, a Casaprota (Rieti).

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine. Lo comunica, in una nota, la stessa Anas.