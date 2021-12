Rifiuti: i centri di raccolta Ama aperti tutti i giorni fino al 9 gennaio

Resterà temporaneamente chiuso, per lavori di ristrutturazione, il centro di Raccolta di via Martini, a Corviale

I Centri di Raccolta per conferire i rifiuti ingombranti e particolari nei municipi di Roma saranno pienamente operativi sia la mattina sia il pomeriggio e aperti stabilmente anche la domenica mattina da domani e per tutto il periodo delle festività natalizie.

Da oggi – lunedì 13 dicembre – fino al 9 gennaio 2022, saranno aperti tutti i giorni (da lunedì a sabato con orario 7-12 e 14-19 e domenica con orario 7-13 ) i seguenti centri: Acqua Acetosa (II Municipio – via dei Campi Sportivi n. 100) Bufalotta (III Municipio – via della Bufalotta n. 592), Vigne Nuove (III Municipio, via Ateneo Salesiano snc), Tiburtina (IV Municipio – via Cassino n7-9, altezza Metro B Ponte Mammolo), Villa Gordiani (V Municipio – via Teano n. 38), Cinecittà (VII Municipio – viale P. Togliatti n. 69), Mostacciano (IX Municipio – via Riccardo Boschiero snc), Laurentina (IX Municipio – via Laurentina n. 881), Acilia (X Municipio – via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli), Lido di Ostia (X Municipio – piazza Bottero n. 8), Battistini (XIV Municipio – via Mattia Battistini n. 545).

Per inderogabili lavori di ristrutturazione, comunque in fase di ultimazione, resterà temporaneamente chiuso il centro di Raccolta di via Martini, a Corviale, mentre riaprono al pubblico, per tutto il periodo del Piano straordinario di pulizia varato da Roma Capitale, altri tre Centri che erano totalmente chiusi (Tiburtina, Mostacciano e Laurentina). Per assicurare un servizio più efficiente alla cittadinanza è stato stabilito un rafforzamento del personale operativo presente e l’adeguamento dei livelli di coordinamento, con l’innesto di 40 addetti dedicati. Contestualmente, per agevolare il conferimento corretto dei rifiuti ingombranti e particolari più capillarmente e contrastare l’abbandono sul suolo pubblico, AMA nei fine settimana ha attivato anche un servizio a rotazione tramite Centri mobili nei municipi (ieri mattina si sono svolte raccolte straordinarie in Lungotevere di Pietra Papa, Maroi e Grottarossa, oggi invece in piazza Luigi Diodati).