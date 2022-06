Rifiuti: il Tmb di Aprilia chiude per 10 giorni, dall’8 giugno non potrà accogliere l’indifferenziata di Roma

Ama al lavoro per cercare sbocchi alternativi per far fronte a una possibile emergenza

Dieci giorni di stop produttivo per il Tmb di Aprilia, in provincia di Latina, che dovrà effettuare una manutenzione. Il fermo delle attività dell’impianto che accoglie e tratta i rifiuti indifferenziati di Roma e del sud Pontino, è stato comunicato dalla società Rida Ambiente, che ne è proprietaria, all’azienda capitolina Ama.

Dall’8 al 18 giugno, i rifiuti indifferenziati di Roma quindi non potranno più essere scaricati nel sito di Aprilia per permettere lavori di manutenzione all’impianto. Secondo quanto si apprende, la comunicazione è arrivata solamente ad Ama, mentre Abc, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti di Latina, non ha ricevuto, al momento, nessuna comunicazione. Non è escluso, però, che questa possa arrivare successivamente. A quanto si apprende Ama, dal canto suo, sarebbe già al lavoro per cercare sbocchi alternativi per far fronte a una possibile emergenza.