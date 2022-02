Roma: 18enne accoltellato a La Storta, caccia all’aggressore

Ieri a Roma Sud una 17enne è stata accoltellata da una 15enne per motivi di gelosia.

Un 18enne romano è stato ricoverato in codice rosso, ieri pomeriggio, nell’ospedale San Filippo Neri di Roma dopo essere stato gravemente ferito da alcune coltellate. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 18 nei pressi del parco di via Tieri sul lato di via Luigi Ploner in località La Storta a Roma. Lì, gli agenti dei commissariati di Flaminio, Ponte Milvio e Villa Gloria sono arrivati rispondendo ad una segnalazione che indicava, nella zona una lite tra due giovani. Sul posto hanno trovato solamente il 18enne sanguinante per fendenti ricevuti ad una gamba e alla spalla.

Il suo aggressore, pare si tratti di un altro giovane, si è dato alla fuga. Soccorso il ferito, sono iniziate le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.

Sempre ieri, più o meno alla stessa ora, ma a Roma Sud una 17enne è stata accoltellata da una 15enne per motivi di gelosia. Su entrambi gli episodi indaga la polizia della questura di Roma.