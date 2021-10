Roma 2021: Gualtieri, “faremo subito interventi urgenti in cimiteri”

"In particolare, per garantire condizioni più decorse nel quadriportico del cimitero monumentale del Verano, della Rupe Caracciolo e degli edifici del cimitero Flaminio che rappresentano una ferita per l'intera città"

“La situazione attuale nei cimiteri romani, con tempi inaccettabili per le sepolture, è indegna della nostra città, oltre che fonte di ulteriore dolore per molte famiglie”. Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri.

“Servono interventi urgenti, perché tutto questo non deve accadere mai più – ha aggiunto -. Vanno tagliati i tempi amministrativi sul rilascio di tutte le autorizzazioni cimiteriali, eliminando la duplicazione che si è venuta a creare tra gli uffici di Roma Capitale e Ama spa, così da ottenere una semplificazione delle attività tra chi ha l’autorità per il rilascio delle autorizzazioni e chi deve erogare il servizio alla cittadinanza, soprattutto per le cremazioni. Sarà poi fondamentale – sottolinea Gualtieri – agire subito per garantire condizioni più decorose e una maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori cimiteriali, di fronte a strutture che oggi sono spesso fatiscenti e prive di requisiti essenziali; in particolare, le condizioni del quadriportico del cimitero monumentale del Verano, della Rupe Caracciolo e degli edifici del cimitero Flaminio rappresentano una ferita per l’intera città. Inoltre, sarà necessario aggiornare la legislazione regionale, così come sottolineato dalla Federazione del Comparto Funerario Italiano, che in questi giorni ha tenuto il suo congresso nazionale a Roma. In questo senso – conclude -, mi impegno a lavorare in stretta collaborazione con la Regione Lazio per conseguire questo risultato. Il metodo da adottare è quello della massima condivisione tra istituzioni e operatori del comparto. Promuoverò in Campidoglio una sede di confronto, nella consapevolezza della delicatezza e dell’importanza di questi temi per la nostra città”.