Roma 2021, Michetti alla Magliana: “Per i cittadini il problema sono rifiuti e degrado”

Stamattina insieme al leader della Lega Matteo Salvini e a Simonetta Matone hanno incontrato residenti e commercianti del quartiere

“Questa mattina con Matteo Salvini e Simonetta Matone abbiamo incontrato i residenti e i commercianti della Magliana al mercato comunale in via Pescaglia. Insieme abbiamo potuto constatare l’importanza di questo quartiere”. Così in una nota il candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti a margine dell’incontro con i residenti al mercato comunale della Magliana.

“I cittadini – ha aggiunto – denunciano uno stato di degrado che negli anni è peggiorato. Molti i problemi: dai rifiuti, ai campi rom anche abusivi che sorgono sotto il viadotto della Magliana. È necessario – ha spiegato Michetti – ripristinare uno stato di legalità e di decoro per un quartiere che invece oggi è abbandonato a se stesso. Il nostro impegno dovrà essere quello di non lasciare più soli i cittadini risolvendo le criticità che oggi abbiamo potuto verificato sul luogo”.