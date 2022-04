Civitavecchia: 32enne tenta di uccidere 16enne conosciuta sui social

La ragazza è stata trovata aggrappata alla ringhiera mentre l'uomo stava provando a sollevarla per farla precipitare. È stato arrestato per tentato omicidio

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri sono intervenuti in un noto bed & breakfast nel centro storico di Civitavecchia, allertati dai genitori di una sedicenne.

La ragazza è stata trovata aggrappata alla ringhiera mentre l’uomo, un 32enne, stava provando a sollevarla per farla precipitare. L’uomo alla vista dei carabinieri ha lasciato libera la ragazza. I militari hanno quindi arrestato il 32enne per tentato omicidio. I due si erano conosciuti sui social e avevano deciso di passare insieme il weekend.

È stata necessaria la collaborazione di più pattuglie dei carabinieri per bloccare e arrestare l’uomo ,attivo nel campo del pugilato, anche a causa del suo palese stato di ebbrezza. La ragazza l’avrebbe anche accusato di aver assunto droghe, ma non sono state trovate tracce di sostanze dai militari. Il tentativo di uccidere la sedicenne sarebbe arrivato dopo il rifiuto della 16enne di un rapporto sessuale. La richiesta di intervento dei Carabinieri è arrivata grazie alla madre, allertata dalla ragazza in lacrime. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli.