Roma: 49enne trovato morto su panchina in viale Aventino

Il corpo di un uomo senza vita e’ stato trovato questa mattina su una panchina, all’interno del parco della resistenza in Viale Aventino a Roma. Il ritrovamento e’ stato fatto alle 8:30 circa da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Ex Trevi, durante uno dei consueti servizi di controllo della zona.

Si tratterebbe di un uomo Sudanese senza fissa dimora di 49 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. Sul copro non sarebbero state trovate tracce evidenti di violenza. del caso se ne sta occupando la polizia.