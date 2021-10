Roma: 91enne invalida chiede aiuto ai carabinieri per fare la spesa

Una pattuglia l'ha raggiunta a casa, trovandola in lacrime: non sapeva chi chiamare e aveva bisogno di comprare pane e latte

Non sapendo a chi altro chiamare, ha chiamato i carabinieri per chiedere assistenza. Si tratta di una donna di 91 anni, invalida, con problemi a deambulare, impossibilitata ad uscire di casa anche per comprare i beni di prima necessità.

Una pattuglia della stazione Roma città Giardino l’ha raggiunta trovandola in lacrime: aveva bisogno di pane e latte. I militari, quindi, hanno raggiunto il supermercato più vicino e hanno comprato le cose che la donna ha chiesto portandogliele a casa e ricevendo i ringraziati.