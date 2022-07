Roma: a fuoco ‘storica’ bancarella, migliaia di libri distrutti a Piazzale Flaminio

Sul posto sono accorsi gli agenti della questura capitolina.

Migliaia di libri sono stati distrutti da un incendio, all’alba di questa mattina poco dopo le 5, in piazzale Flaminio, 1 a Roma. L’incendio ha riguardato una bancarella di libri usati sulla Piazza adiacente l’entrata della metropolitana. Seppur prontamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo, non hanno potuto impedire che le fiamme distruggessero l’intera struttura e tutti i libri contenuti.

“Un luogo della cultura all’aperto al centro della città. Una ferita per Roma da rimarginare immediatamente. Faccio appello al Sindaco Gualtieri e all’Assessore alla Cultura Gotor perché il Comune intervenga per restituire ai romani quel luogo di cultura e di incontro che è ormai storia della città”. Lo scrive in una nota Enzo Foschi, vicesegretario Pd Lazi.