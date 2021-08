Roma: agenti della polizia locale salvano cane in piazza San Giovanni in Laterano

La polizia locale salva cane a San Giovanni. Un bel gesto in occasione della giornata mondiale dei cani

Epilogo fortunato per un cane salvato in piazza San Giovanni in Laterano, proprio il giorno in cui si tiene la giornata mondiale dedicata ai cani.

Si tratta di un meticcio di 3 anni che correva impaurito tra le macchine in piazza San Giovanni in Laterano. È stato salvato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale; le pattuglie del I Gruppo Centro “ex Trevi” hanno bloccato il traffico e sono riuscite a metterlo in sicurezza, evitando anche incidenti per i veicoli in transito. Una volta tranquillizzato, il cane è stato affidato a personale veterinario per le dovute cure.