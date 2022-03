Roma: aggressioni su bus Atac, denunciati 3 giovani

Per rapina, lesioni a due conducenti e anche per aver danneggiato i bus.

Hanno aggredito e rapinato un autista della linea bus 904 dell’Atac. Ma sono stati individuati dai poliziotti del XIV Distretto Primavalle e saranno denunciati alla magistratura. Guai in vista per tre stranieri tra i 18 e i 20 anni sospettati dell’aggressione e’ avvenuta alle 2 della notte tra 28 e 29 marzo scorso, mentre l’autobus percorreva via Boccea, a Roma. I giovani hanno fatto irruzione nella cabina del conducente e, dopo essersi impossessati dell’estintore in dotazione sul bus, hanno minacciato l’autista costringendolo a cambiare percorso. Una volta arrivati nella zona di via Selva Nera, l’autista e’ stato rapinato.

Grazie alle telecamere a circuito chiuso presenti sul veicolo, gli agenti hanno individuato i responsabili della bravata cosi’ come hanno identificato l’autore di un’altra aggressione avvenuta sulla stessa linea, ma su un altro autobus, sempre quella notte. In questo caso il protagonista e’ stato un uomo che ha prima tentato di forzare la porta del posto di guida e poi si e’ scagliato contro il conducente colpendolo con un pugno. Prima di darsi alla fuga ha mandato in frantumi il vetro della vettura con una pietra. Anche in questo caso il soggetto e’ stato identificato e denunciato dalla polizia.