Roma, altro maxi incendio al parco del Pineto

Evacuati bimbi da centro sportivo

Un vasto rogo sta interessando le sterpaglie nel Parco del Pineto a Roma. Sul posto i vigili del fuoco con un primo intervento alle 13:30, a cui ne sono seguiti altri due. A quanto si apprende le fiamme sarebbero divampate all’ingresso principale del parco. Focolai anche lungo la Roma-Fiumicino.

Le fiamme si sono sviluppate nella zona nord di Roma interessando l’area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Il rogo sta coinvolgendo diverse parti limitrofe al parco del Pineto. Una colonna di fumo proviene dall’area vicino alla caserma, altre sono più vicine al liceo Seneca e a via Albergotti. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio visibile fino al centro storico. Operativo anche il canadair. Le fiamme, infatti, sono molto alte e si teme per le palazzine limitrofe al rogo.

Alcune strutture in legno del centro sportivo Vis Aurelia sono state danneggiate mentre nel circolo “The Fox” in via Ettore Stampini sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a chilometri di distanza. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Viabilità

Al momento nessuna modifica alla viabilità attorno a parco del Pineto, a Roma. La polizia locale di Roma, a quanto si apprende, è sul posto e sta coadiuvando il lavoro dei vigili del fuoco. Non ci sono ripercussioni sul traffico, né tantomeno interdizioni alla circolazione.