Infortunio sul lavoro questa notte a Roma. Un operaio di 42 anni è rimasto ustionato mentre svolgeva lavori di manutenzione in una cabina elettrica, in via Camillo Serafini. A chiamare i soccorsi i colleghi dell’uomo che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in diverse parti del corpo.

L’operaio è stato trasferito all’ospedale Sant’Eugenio in prognosi riservata. Indagini in corso da parte della polizia.