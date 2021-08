Roma, arrestato il 57enne che aveva sparato al vigilante del supermercato

L'episodio risale al tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando una guardia giurata, in servizio presso un supermercato di via Corleone, periferia sud della capitale, ha impedito l'accesso al negozio ad un uomo che non voleva indossare la mascherina

Dopo 2 giorni di serrate ricerche, gli agenti de VI Distretto Casilino, hanno trovato su una spiaggia di Ostia l’uomo che venerdì aveva sparato ad una guardia giurata in servizio in un supermercato. L’episodio risale al tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando una guardia giurata, in servizio presso un supermercato di via Corleone, periferia sud della capitale, ha impedito l’accesso al negozio ad un uomo che non voleva indossare la mascherina.

Quest’ultimo, dopo una breve discussione, è andato via con un maxi scooter, minacciando l’addetto alla sicurezza che sarebbe tornato e gli avrebbe fatto vedere lui. Dopo pochi minuti, infatti, l’uomo è tornato, questa volta a bordo di una Smart, e, sceso dall’auto, avvicinatosi a breve distanza dalla guardia giurata, gli ha puntato contro una pistola semiautomatica e ha esploso un colpo. Il proiettile ha mancato l’addetto alla sicurezza ed è finito contro una vetrata del supermercato. L’uomo è poi immediatamente fuggito con l’auto.

Gli investigatori hanno perquisito 2 abitazioni in uso a S.G., romano di 57 anni, già gravato da precedenti di polizia per violazione delle norme sugli stupefacenti e sulle armi. Il sospettato non era presente in casa, ma in uno dei due appartamenti sono stati trovati gli abiti che l’uomo indossava al momento del fatto e, nascosta in cucina, è stata trovata una pistola calibro 9×21, lo stesso calibro del bossolo recuperato sul luogo del delitto, con la matricola abrasa.

Gli agenti del Distretto Casilino sono arrivati ai 2 appartamenti grazie alla perfetta conoscenza del territorio e del tessuto criminale del loro quartiere; la stessa conoscenza che, dopo 2 giorni di serrate ricerche, li ha portati, alla 3 di questa notte, ad Ostia sulla spiaggia libera non lontana dal pontile. Lì hanno individuato S.G. che, vistosi braccato, si è consegnato agli operanti senza opporre resistenza. Dopo gli atti di rito il 57enne verrà condotto in carcere, a disposizione della magistratura, con la formula del fermo di indiziato di delitto e le accuse di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina.