Roma: Assotutela, agenti della polizia locale a presidio delle buche

In via della Balduina. "Occorre intervenire subito per porre fine a tale assurda situazione"

“Martedi’ 12 ottobre, passiamo in via della Balduina e notiamo che una macchina della polizia locale e’ ferma davanti a una voragine. Da fonte sicura, sappiamo che il piantonamento va avanti da un giorno e una notte, per la sicurezza dei cittadini”.

Lo dichiara il presidente di Assotutela Michel Maritato che continua: “Incuriositi dall’insolito incarico, ci informiamo presso il locale municipio e veniamo a sapere che dal 30 giugno sarebbe scaduto l’appalto per la ditta di manutenzione delle strade e, considerate le lentezze burocratiche a cui ci ha abituato Roma Capitale, non si viene a capo della vicenda ed e’ impossibile trovare immediato rimedio al pericolo costituito dal collasso dell’asfalto. La voragine -continua il presidente di Assotutela-, circondata da altri due piccoli crateri, da alcuni giorni e’ li’ e, date le dimensioni, rischia di inghiottire auto, scooter e anche pedoni disattenti. Considerato che non e’ la prima situazione estrema della citta’, ci chiediamo quante pattuglie di polizia locale siano impiegate da Roma Capitale per vigilare sulla incolumita’ dei cittadini. Ecco svelato il mistero per cui non si vedono piu’ vigili ai semafori, agli incroci e sulle carreggiate di maggiore scorrimento. Siamo in ottobre conclude Maritato-, inizio della stagione delle piogge, e non osiamo pensare alle possibili conseguenze del clima sulla tenuta del fragile asfalto di Roma. Occorre un intervento immediato per porre fine a tale assurda situazione”.