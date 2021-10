Polizia locale sul posto

Una macchina si è incendiata sulla via Aurelia a Roma in prossimità di Largo Tommaso Perassi. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme e sul posto sono intervenuti glia genti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area per permettere le operazioni di spegnimento.

A quanto si apprende il conducente è incolume.