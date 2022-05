Intervento Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Ancora un autobus in fiamme nella Capitale. E’ avvenuto oggi alle 11.15 in via Salaria, nella zona di Settebagni, dove un mezzo della linea Tpl ha preso fuoco. Al momento non risultano feriti.

Gli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale hanno messo in sicurezza l’area agevolando l’intervento dei mezzi di soccorso. In corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco per ricostruire le cause dell’incendio.