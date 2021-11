Roma: aveva cercato di uccidere 4 ragazzi, arrestato fratello boss a Tor Bella Monaca – VIDEO

Gli aggressori inseguirono le vittime e poi si allontanarono

La Squadra mobile di Roma ha eseguito una misura cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura, nei confronti di un 27enne accusato di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi per gli spari contro un’auto esplosi a fine ottobre. I fatti risalgono alla sera del 23 ottobre quando su viale di Tor Bella Monaca un’auto blocco’ sul ciglio della carreggiata con una brusca manovra un’altra macchina con a bordo quattro giovani tra cui un 14enne. I due esplosero colpi di pistola contro la macchina che in retromarcia riusci’ ad allontanarsi.

I due uomini, nonostante le auto che transitavano in quel momento sulla strada, inseguirono anche le vittime. Poi gli aggressori si allontanarono. Per l’episodio e’ stato sottoposto a misura cautelare Pietro Longo, considerato “personaggio di elevato spessore criminale” – rende noto la Questura – e appartenente all’omonima famiglia “nota per essere a capo di una delle piu’ importanti piazze di spaccio di via dell’Archeologia”.

Il fratello maggiore, aggiunge la Questura, e’ stato arrestato pochi mesi fa sempre dalla Squadra Mobile di Roma per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e poi raggiunto ad aprile da un’ulteriore ordinanza di custodia in carcere insieme ad altri 50 indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, armi e sequestro di persona a scopo di estorsione.