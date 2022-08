Roma: Banda del buco, scavano un tunnel all’Aurelio e uomo resta sepolto vivo

Corsa contro il tempo per salvarlo

Le operazioni di soccorso dell'uomo intrappolato sotto terra in via Innocenzo XI a Roma.

Vigili del fuoco che da alcune ore sono impegnate a soccorrere un operaio rimasto bloccato in un cunicolo in via Innocenzo XI, nel quartiere Aurelio a Roma. Sul posto stanno operando anche I gruppi Operazioni Speciali.

In base a quanto si apprende i pompieri stanno cercando di raggiungere l’uomo, che sarebbe precipitato per circa sei metri sotto il livello stradale, creando un secondo accesso dal manto stradale. I carabinieri hanno ascoltato due persone presenti nella zona del cantiere per verificare se facciano parte di una banda di ladri intenta a scavare un tunnel nel quale sarebbe rimasto incastrato l’operaio.