Roma, blitz antidroga a Tor Bella Monaca: 4 arresti

Sequestrate 48 dosi di cocaina

Arrestate quattro persone in 24 ore a Tor Bella Monaca, periferia di Roma, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrate in tutto 48 dosi di cocaina.In manette e’ finito un 32enne romano, gia’ ai domiciliari, notato mentre di aggirava nei pressi dell’atrio condominiale di una palazzina in via dell’Archeologia.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo che a seguito di controlli e’ stato trovato con otto dosi di cocaina e 410 euro. L’arrestato dovra’ rispondere anche del reato di evasione.

Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato un 41enne romano che fermato per un controllo e’ stato trovato con 13 dosi di cocaina e 180 euro in contanti. Stessa sorte per un tunisino di 26anni.

L’uomo alla vista dei militari ha cercato di occultare un pacchetto di sigarette nei pressi di una siepe, vicino ad una scala del civico 64 di via dell’Archeologia. Recuperato il pacchetto, i militari hanno trovato e sequestrato 19 dosi di cocaina che li’ erano state nascoste. Addosso al giovane invece le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato 105 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attivita’ di spaccio. Al civico 204 invece, i militari hanno arrestato un romano 49enne, trovato con 8 dosi di cocaina e 260 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

I Carabinieri specificano comunque che, data l’attuale fase di indagini preliminari, gli arrestati sono tutti da ritenere non colpevoli fino a sentenza definitiva.