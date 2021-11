Dai Vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Marino sono intervenuti questa mattina alle 11 circa in via del Boschetto della Bella Cenci, a Roma, per il salvataggio di due cani da caccia caduti in un pozzo.

Per il recupero degli animali, i soccorritori si sono calati all’interno della cavità profonda circa cinque metri.

Una volta estratti, i due cani sono stati affidati ai loro padroni in buona salute.