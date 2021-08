In direzione Roma

I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti, questa mattina alle ore 10:40 circa, nei pressi del ponte di Via Salaria non lontano da Villa Spada per la rimozione di parti pericolanti e verifica a seguito dell’urto causato da un camion che trasportava un mezzo di movimento terra.

Il funzionario di guardia dei vigili del fuoco ha interdetto il traffico veicolare e pedonale del ponte coinvolto dall’incidente e, in via temporanea, la corsia in entrata a Roma di Via Salaria.