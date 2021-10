Roma, carabinieri scoprono una casa di riposo abusiva

Denunciata la titolare e chiusa l'attività

Teneva in casa e assisteva degli anziani senza avere alcuna competenza medica. Per questo i carabinieri di Civitavecchia, hanno denunciato a piede libero una donna di 46 anni di Aranova per inosservanza delle norme igienico sanitarie. In particolare – si spiega in una nota – i militari della stazione di Torrimpietra sono intervenuti, insieme ai colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Roma oltre che a personale dalla Polizia Locale e della Asl della Capitale, in un’abitazione, da dove un anziano aveva chiesto aiuto, telefonando alla caserma dell’Arma.

Il vecchietto ha riferito di essere prigioniero nell’appartamento dove era. E così i carabinieri dopo alcuni accertamenti sono riusciti a risalire all’indirizzo dell’abitazione ove, una volta arrivati, hanno verificato che la struttura era una vera e propria casa di riposo abusiva. Nell’edificio erano ospitati 5 anziani assistiti da una donna con l’aiuto di un cittadino pakistano, entrambi senza alcuna competenza medica. Gli ospiti, comunque, sono stati trovati in buone condizioni di salute, ma l’attività era svolta in totale assenza di autorizzazioni. Gli alimenti nella cucina non erano correttamente conservati e che il cittadino pakistano non era in possesso di regolare contratto di assunzione. Per questo gli investigatori hanno proceduto all’immediata chiusura dell’attività.

Al termine del controllo uno dei cinque ospiti è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia, 3 sono stati affidati ai familiari e l’ultimo è stato portato in una R.S.A. Alla titolare della casa di riposo abusiva, sulla base di quanto rilevato – si spiega – sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 10mila euro, oltre alla sanzione accessoria dell’immediata sospensione dell’attività. La donna dovrà, anche, rispondere in sede penale dello stato di cattiva conservazione di cibi e bevande della cucina dello stabile.