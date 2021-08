Roma: cede manto stradale durante lavori rifacimento, incastrata fresatrice

L'incidente è avvenuto nel quadrante est della Capitale

Poco dopo le 16 di oggi, nel quartiere Alessandrino in via dei Fiori a Roma, all’altezza del civico 3, si è verificato un cedimento del manto stradale sottostante una macchina fresatrice addetta ai lavori di asfaltatura. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale Roma Capitale, V Gruppo Casilino. Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, procedendo alla chiusura del tratto di via interessato. Allertati i VVF per la rimozione del mezzo.