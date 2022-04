Roma: cinghiali vicino alla stazione metro Valle Aurelia

La denuncia del del consigliere regionale della Lega Daniele Giannini

“Abituati come sono, i cittadini romani a vedere i cinghiali in ogni angolo della città, non si stupiscono più di tanto. Oggi (ieri ndr) però una scena ha destato più curiosità del normale negli increduli passanti e pendolari: gli ungulati erano praticamente a ridosso dell’entrata della Metro ‘Valle Aurelia’, importante stazione della linea A e tra i più frequentati nodi di interscambio ferroviario di Roma nord”. Lo si legge in una nota del consigliere della Lega alla regione Lazio, Daniele Giannini.

“Chissà – prosegue – che ormai antropizzati e avvezzi a vagabondare per cortili di ospedali e condomini, i cinghiali non volessero prendere la metropolitana? Ironia a parte, queste scene, più idonee ad un documentario naturalistico, che a scatti fotografici urbani, sono ormai la realtà quotidiana di una città che, purtroppo, persevera ad essere sporca e degradata come e peggio di prima. Dove sono – si chiede ancora Giannini – il sindaco Gualtieri, i presidenti dei Municipi di sinistra e il ‘governatorissimo’ della Regione Lazio Zingaretti, ora che, tutti dalla stessa parte, governano i territori? Non ce la prendiamo ovviamente con i poveri animali selvatici, che per natura vanno in cerca di cibo – conclude – ma con chi, ad oggi, non ha fatto nulla per evitare che si arrivi a tanto”.