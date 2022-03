Roma: cognata di Jacobs assolta da accusa evasione

La 37enne, ecuadoriana, sta scontando i domiciliari nella casa del campione olimpico nella Capitale dopo essere stata arrestata a Milano per una serie di furti.

I giudici del tribunale Monocratico di Roma hanno assolto Mariella Patricia Daza Conforme, cognata di Marcel Jacobs, dall’accusa di evasione. La 37enne, ecuadoriana, sorella della compagna di Jacobs, sta scontando i domiciliari nella casa del campione olimpico nella Capitale dopo essere stata arrestata a Milano per una serie di furti.

La donna e’ stata riconosciuta mentre lunedi’ pomeriggio si trovava insieme con la sorella al parco di Tor di Quinto. Dopo aver verificato che non aveva alcun permesso i carabinieri di Ponte Milvio sono andati presso l’abitazione di Jacobs dove la cognata e’ rientrata dopo circa un’ora e per lei e’ scattato l’arresto.

Daza Conforme, in aula, si e’ difesa dicendo di essere convinta di avere l’autorizzazione ad allontanarsi di casa. Il pm aveva chiesto 5 mesi di reclusione in rito abbreviato nel processo per direttissima.