Roma: colpi di arma da fuoco in zona San Paolo, gambizzato 42enne

I poliziotti hanno trovato 6 bossoli di pistola.

Un uomo di 42 anni italiano si è presentato alle 14 circa nell’ospedale San Camillo di Roma con ferite di arma da fuoco alle gambe.

Immediatamente il ferito è stato soccorso e sottoposto alle cure del caso mentre gli agenti della polizia, in attesa di poterlo ascoltare, hanno cominciato ad indagare collegando “il gambizzato” ad un episodio avvenuto circa 30 minuti prima, in via Montelupo Fiorentino in zona San Paolo.

Alle 13.15, infatti, un residente ha segnalato al “112” di aver sentito esplodere colpi di arma da fuoco in strada. All’arrivo degli agenti sul posto non c’erano feriti ma, a riscontro della segnalazione, i poliziotti hanno trovato sulla via 6 bossoli di pistola.

Il collegamento tra i due episodi è chiaramente forte ma dovrà essere il 42enne a raccontare cosa sia accaduto.