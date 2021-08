Daniele Ferri è in carcere dopo l’arresto nel 2020, nell'ambito dell'operazione New Line, perché ritenuto capo dei narcos del Trullo

Ieri sera, verso le 20, in via Mara, in zona Ponte Galeria, ignoti hanno esploso colpi di fucile a pallettoni contro la facciata di una villetta di proprietà di Daniele Ferri, in carcere dopo l’arresto nel 2020, nell’ambito dell’operazione New Line, perché ritenuto capo dei narcos del Trullo

Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Galeria e della compagnia di Ostia che indagano sull’accaduto.