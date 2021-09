Roma, controlli al campo rom via Candoni: trovati 12 irregolari

Identificate circa 350 persone, di cui circa 150 minori:

Controlli al campo rom di via Candoni

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Questa mattina agenti della polizia locale del XI Gruppo Marconi, unitamente a personale della Polizia di Stato, Distretto XI S. Paolo, hanno svolto una serie di verifiche all’interno del Campo Nomadi di Via Candoni.

Identificate circa 350 persone, di cui circa 150 minori: 12 gli irregolari accertati, tutti di nazionalita’ romena. Gli occupanti abusivi si trovano al momento presso gli uffici dei caschi bianchi per gli ulteriori accertamenti del caso. Gli agenti hanno, inoltre, rimosso 2 carcasse di autovetture in stato di abbandono e grazie alla collaborazione con Ama e’ stato possibile convogliare in discarica detriti ferrosi e materiale vario trovato nell’area.

Presente anche l’Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti di Roma Capitale.